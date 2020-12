Après 6 mois de détention, Assane Diouf édifié sur son sort le....

Assane Diouf, Insulteur

En grève de la faim depuis au moins 3 jours au camp pénal et non à Rebeuss, Assane Diouf va être fixé sur la demande de liberté provisoire introduite par ses conseils, informe Walf Quotidien. Assane Diouf « qui en est à sa troisième arrestation en l’espace de deux ans, boucle, à ce jour, six mois de détention préventive ».