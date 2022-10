[Vidéo] Arrêté à Touba: Un Tik-Tokeur filmait et insultait les policiers, le maire de Mbacké...

Arrestation de Diabel Niang à Mbacké

Le Tik-Tokeur, Diabel Niang, est dans de beaux draps ! Il a été arrêté par les éléments du commissariat spécial de Touba pour collecte illicite de données à caractère personnel et jeter le discrédit sur une institution de la République.





En effet, cet apprenti- électricien en bâtiment avait filmé et insulté à la fois un agent de la police qui était en faction à Ndame. Contre toute attente, le Tik-Tokeur " Diabelninang128" a publié la vidéo sur son compte. Ainsi, il a obtenu des milliers de vues, plus de 3000 likes et plus de 400 commentaires.





Selon des sources de Seneweb, le turbulent jeune a encore récidivé en filmant les policiers du commissariat urbain de Mbacké qui étaient en pleine intervention après un accident de la circulation. Dans une autre vidéo publiée sur son compte Tik-Tok, Diabel Niang a tenu des propos injurieux à l'encontre du maire de Mbacké, Gallo Bâ, par ailleurs nouveau ministre de la Fonction publique, pour fustiger sa gestion.





Activement recherché, l’insulteur a été interpellé par les limiers puis placé en garde à vue dans les locaux de la police de Touba. Il a même regretté son acte puis présenté ses plates excuses. Malgré tout, le Tik-Tokeur D.N sera présenté au Procureur demain vendredi sauf changement de programme d'après des sources de Seneweb.





Regardez l'une des vidéos publiées par le Tik-Tokeur arrêté (Seneweb a censuré les propos outrageants)