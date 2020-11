Association de malfaiteurs et vol en réunion : Les PV de la DIC dans l'affaire Papis Konaré annulés

Rebondissement dans l’affaire Papis Konaré et Cie poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs et vol en réunion.Les faits pour lesquels ils sont poursuivis remontent en septembre 2010.Papis Konaré et ses coaccusés avaient cambriolé la maison de Abou Halil, sis à Dakar-Plateau, emportant un coffre-fort contenant des bijoux en or et 27 millions de Fcfa.Selon des informations glanées par Walf Quotidien, le juge en charge du dossier a annulé les PV de la DIC pour vices de forme.La première violation de la loi imputée aux enquêteurs est le non-respect du règlement numéro 5 de l’Uemoa.Une disposition qui autorise tout prévenu d’être assisté par un avocat dès la convocation.La seconde raison de l’annulation des PV tient du non-respect de l’article 105 du Code de procédure pénale du Sénégal.Les policiers ont outrepassé leurs prérogatives, lors de l’enquête préliminaire, en empiétant sur les pouvoirs du juge d’instruction.Ce, rapportent encore les sources du journal, en faisant la confrontation entre les plaignants et les suspects.