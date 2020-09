Attaque de la gendarmerie de Ballou : Les 15 coupables condamnés à 1 an dont…

15 coupables dans l'Attaque de Ballou

La décision est tombée, ce mercredi, devant le tribunal des flagrants délits de Tambacounda. Poursuivis pour rassemblement illicite, violences et voies de fait sur des agents de la Fonction publique et destruction de biens appartenant à l’Etat, 15 jeunes du village de Ballou, dans l’arrondissement de Goudiry du département de Bakel, dont 2 étudiants, ont écopé d’une peine de 1 an dont 3 mois ferme d’emprisonnement.