Audition dans le fond: Devant le juge d'instruction, Simon et Kilifeu contestent et introduisent une demande de liberté provisoire

Les rappeurs Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, Simon et leur ami Thier ont été auditionnés dans le fond du dossier de trafic de passeports et de migrants. Selon le porte-parole de leurs avocats, Moussa Sarr, les auditions se sont bien passées. D’après la robe noire, ses clients ont contesté les infractions qui leur sont imputées.



A la suite des auditions, le pool d'avocats a introduit une demande de mise en liberté provisoire qui sera examinée par le juge.



Pour rappel, les deux membres de Y en a marre ont été inculpés et envoyés en prison le 15 septembre dernier pour association de malfaiteurs, trafic de passeports, faux et usage de faux, et trafic de migrants.

Filmés à leur insu par leur ami Thier lors de leurs différentes transactions, Kilifeu et Simon ont vu leurs vidéos, assez compromettantes du reste, publiées sur les réseaux sociaux.