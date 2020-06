Avortement : Cheikh Yérim et Cie risquent 6 mois à 10 ans de prison

Cheikh Yérim Seck, Ngoné Thiam et l’infirmier Yaya Sow risquent gros s’ils sont reconnus coupables de pratique illégale d’avortement.







Ils risquent 6 mois à 10 ans de prison, selon le Code pénal sénégalais sur l’avortement consulté par L’Observateur.





En effet, l'article 305 punit ses auteurs y ayant eu recours d'une peine pouvant aller de six mois à deux ans de prison et d'une amende comprise entre 20 000 et 100 000 F CFA.





L’emprisonnement sera de 5 à 10 ans, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent.





Les personnes qui ont procuré ou tenté de provoquer un avortement à une femme enceinte sont condamnées plus sévèrement encore : les peines vont d’un à cinq ans de prison.