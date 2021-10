Bébé calciné : La Clinique des Madeleines bloque le corps, le commissaire voit rouge...

Après l’autopsie de la dépouille du bébé mort calciné, le corps a été ramené à la clinique pour que les responsables signent le rapport et que l’enfant soit enterré.



Mais, rapporte EnQuête, les autorités de la clinique ont refusé de signer le rapport d’autopsie, bloquant ainsi le corps.



La clinique réclamait une contre-expertise de l’autopsie, alors que celle-ci a été faite sur ordre de la police et non de la famille.



Informé, le commissaire du Plateau a débarqué sur les lieux et les a sommés de restituer le corps du bébé qui a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec.