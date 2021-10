Bébé mort asphyxié : Le Directeur de la clinique et 3 agents présentés au procureur

L'étau se resserre autour des quatre agents de la clinique des Madeleines arrêtés hier par les éléments du commissariat de Plateau, suite à l'affaire du bébé de sexe féminin qui est mort asphyxié et carbonisé.



Selon des informations de Seneweb, le directeur de cette structure sanitaire, M. A. et trois de ses agents ont été déférés au parquet depuis ce matin.



Le patron de cette clinique, le pédiatre H. J., une infirmière et l'aide soignante qui s'occupait du bébé lors du drame, sont poursuivis pour homicide involontaire.