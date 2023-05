Bignona : retrait de bracelet électronique et retour en prison pour la responsable de Pastef

Retour à la case de départ. Au Camp pénal. Alors qu’elle était en liberté provisoire et sous bracelet électronique, Aïssatou Sané a été renvoyée à la prison de Liberté 6 où elle a été placée en détention après son arrestation, le 15 mars dernier à la Cité Keur Gorgui.



Cette enseignante, responsable des femmes de Pastef à Tenghory (commune de Bignona), est poursuivie pour participation à un attroupement non autorisé et trouble à l’ordre public. D’après L’Observateur, qui partage la nouvelle, Aïssatou Sané a été informée de la révocation de sa liberté provisoire mercredi dernier au terme de son face-à-face avec le juge du troisième cabinet chargé de son dossier. Ainsi est-elle retournée au Camp pénal.



Le journal rapporte que si le magistrat a pris cette décision c’est parce que la mise en cause a violé à plusieurs reprises les conditions de son placement sous bracelet électronique. Celles-ci lui imposaient de se déplacer uniquement entre son lieu de travail, aux HLM, et sa résidence à Grand-Dakar.



L’Observateur révèle par exemple que la veille de la Korité, alors qu’elle se rendait à Yarakh, au-delà du périmètre qui lui est imposé, Aïssatou Sané a été rappelé à l’ordre par téléphone par les responsables du Centre de surveillance électronique.