Boy Djinné en grève de la faim

Baye Modou Fall alias Boy Djiné a entamé une nouvelle grève de la faim. Du moins, selon un de ses conseils interrogé par Les Échos.



"Depuis jeudi dernier, Baye Modou refuse de s’alimenter. Il proteste contre les conditions de détention et demande à être jugé dans les meilleurs délais", informe-t-il.



En clair, l’ex-fugitif exige un traitement meilleur durant sa détention. Il encourt une nouvelle procédure d’instruction et risque d’être poursuivi pour association de malfaiteurs, évasion et complicité d’évasion.