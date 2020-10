Boy Djinné et Cie devant la Chambre criminelle aujourd'hui

Baye Modou Fall alias Boy Djinné et ses co-inculpés, Abdou Seck et Maurice Diata, seront jugés, ce mardi, par la Chambre criminelle de Dakar.





D'après le journal Les Échos, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit ave usage de véhicule, escalade et effraction, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et recel.