Braquage du sous préfet de Boygheul à Tambacounda : Le présumé chef de bande acquitté, ses lieutenants écopent de prison à vie

Travaux forcés à perpétuité, c'est le verdict de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Tambacounda à l'encontre de trois éléments d’une redoutable bande de malfaiteurs, qui avaient abattu Mamadou Sakho âgé de 23 ans au cours d’une attaque à main armée opérée dans une boutique de la commune de Ballou à Bakel avant de braquer le sous-préfet de Boygheul sur la nationale 1.



Il s’agit d’El hadji Yoro Diallo alias Adama, 35 ans, se disant berger, Abou Diallo, 30 ans, marchand de bétail et Alassane Bâ alias Mamadou, 27 ans. Quant à Moumini Diallo, 35 ans, pisteur des douanes et considéré comme le chef de la bande, il a été tout bonnement acquitté.





Selon l’acte d’accusation, au courant des années 2017-18, le Sénégal oriental (Tambacounda et Kédougou), enregistraient plusieurs cas de braquages au cours desquels des commerçants et le sous-préfet de Boygheul avaient été violemment dépouillés de leurs biens et Mamadou Sakho âgé de 23 ans, domicilié à Ballou, avait trouvé la mort. Après avoir commis leur sale besogne et laissé leurs victimes, les malfrats changeaient de fusil d’épaule vers d’autres contrées pour y effectuer une véritable razzia. C’est le cas à Oundoudou. Ensemble et de concert, ils ont commis des vols avec port d’armes (fusil de chasse, machette et AK 47) au préjudice d’Oumar Sidy Sow, Alassane Sow et autres qui ont perdu plus d’un million. A chaque fois, ils prennent la poudre d’escampette sans laisser de traces. Dotées d’une force herculéenne, ces montagnes de chair, d’une brutalité hors pair, semaient la terreur partout où elles passaient. Les plaintes se multipliaient donc chez les hommes en bleu. La description faite des bandits hors pair correspondait parfaitement à la bande de Moumini Diallo mais comme une anguille, la bande disparaissait dans la nature sans laisser de trace et les pandores, eux, refusaient de tomber dans le piège et jurant de tout faire pour faire pour détruire le mythe et mettre la main sur ces ennemis de la société. Les opérations de sécurisation se multipliaient dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. La moissonneuse portera ses fruits puisque les hommes en bleu finissent par recueillir une liste de noms composant cette bande armée qui sévissait dans le Sénégal oriental.



Les éléments de la brigade de recherches et ceux de la brigade de gendarmerie territoriale de Tambacounda, ayant déroulé le rouleau compresseur pour mettre un terme aux activités prohibées des malfrats, sont parvenus à prendre de court, le 14 août 2018 El hadj Yoro Diallo et son épouse Adama Awa Sangharé au quartier Plateau de la commune de Tambacounda. Ceci, à la suite de planques effectuées aux abords de son domicile. Suite à une interpellation, leur local a été perquisitionné par les limiers qui sont parvenus à mettre la main sur le restant d'un stock récemment acquis, composé d'une clé USB aux couleurs nationales appartenant au sous-préfet de Boygheul Moussa Clédor Ndiaye, une des victimes de l’attaque du 2 août 2018 et un téléphone de marque Infinix.



Entendu, le sous-préfet déclarait qu’il venait sur Tambacounda lorsque vers 7 heures 30 mn du matin, à 12 Kilomètres de Goudiry, lui et son chauffeur sont tombés sur le barrage installé par les braqueurs.



Il ajoutait devant les enquêteurs que l’un des assaillants l’avait invité à descendre du véhicule et lui avait clairement affirmé qu’ils voulaient de l’argent ainsi que des téléphones portables. Ses 20 000 FCFA contenus dans sa pochette et sa clé USB emportés. Poursuivant, il expliquait avoir compté 5 braqueurs encagoulés dont deux armés de fusil d’assaut.



Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, le chef de bande El hadj Yoro Diallo alias Adama affirmait avoir participé aux attaques perpétrées les 6 et 7 octobre à Kédougou en compagnie de ses acolytes. Au cours du dernier braquage, il soutenait avoir été blessé par balle mais a réussi à s’enfuir. De même, il admettait sa participation au braquage du 2 août 2018 sur la route de Goudiry avec ses acolytes et le nommé Samba Sow qui apportait les armes. Décidé dès lors à collaborer à l'action de la justice. C'est en cela qu’il a accepté de livrer les noms des autres éléments.



Cravaté, Abou Diallo passe également aux aveux. Il reconnait avoir participé au braquage du 6 octobre 2017 ainsi qu'à celui du 2 août. Il confirme avoir reçu 15 000 FCFA du butin et que Samba Sow apportait les armes.



Poursuivant les investigations, les gendarmes mettaient la main sur Alassane Bâ dit Mamadou âgé e 27 ans qui finissait par reconnaitre sa participation au braquage de Ballou soldé par la mort de Mamadou Sakho. Il avouait aussi avoir participé au braquage de Tenkoto du 6 octobre 2019 et celui du 30 août 2017 sur la route menant vers Missirah Sarakolé et celui du 27 novembre 2017 à Oundoundou avec les nommés El hadj Yoro Diallo alias Adama et autres. Poursuivant dans ses aveux, Alassane Bâ dit Mamadou avouait qu’en compagnie d’El hadj Yoro Diallo, Abou Diallo et autres, il avait participé à toutes les attaques notamment celles de Douta à Kédougou le 7 octobre 2017.



Le 24 mars 2019, les gendarmes interpellaient au quartier Plateau le nommé Moumini Diallo, un pisteur des douanes signalé comme faisant partie de la bande. Interrogé, il reconnaissait avoir participé à 3 braquages avec les nommés El hadj Yoro et d’autres individus. Il soutenait que ce dernier avait caché une arme AK-47 dans la forêt de Gouloumbou.



Entendus, Oumar Sidy Sow et Alassane Mbow deux victimes de l’attaque d’Oundoundou déclaraient qu’ils étaient sur une moto lorsqu’ils avaient été interceptés par des individus armés et encagoulés qui leur avaient subtilisé tous leurs biens (carte d’identité, la somme d’un million).



Hamady Oumar Bâ, victime de l’attaque du 2 août 2018 faisait une relation similaire des faits avec toujours le même modus operandi.



Inculpés d’association de malfaiteurs, de vols en réunion commis avec port, usage d’armes et de violences ayant entrainé des blessures et la mort et recel aggravé contre l’épouse du chef de gang Adama Awa Sangaré, la bande a été placée sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur du TGI de Tambacounda Babacar Ngom. Leur butin et autres objets qui faisaient partie de leur armada mis sous scellés.



A signaler que l’arrestation de cette bande était considérée comme un des faits marquants de l’année 2019 car cette dernière n’a jamais laissé de chance à ses nombreuses victimes.



Attraits devant la chambre criminelle du TGI de Tambacounda, les accusés présents à la barre ont tout réfuté. El hadj Yoro Diallo alias Adama et ses acolytes ont contesté se connaître et nié avoir procédé aux différentes opérations criminelles. Sur la clé USB du sous-préfet trouvée chez lui, il déclare l’avoir achetée à 5 000 FCFA à la gare routière de Kothiary. Mais leurs dénégations systématiques n’ont pas prospéré devant le parquetier. Qui a sollicité les travaux à forcés à perpétuité contre les quatre accusés et 10 ans de travaux forcés contre l’épouse du chef de bande accusée de recel aggravé car le ministère public estime que les faits à eux reprochés sont suffisamment graves et établis.



Les conseils des accusés avaient tous plaidé l’acquittement.



Dans son délibéré du jeudi 23 janvier 2020, les quatre accusés Abou Diallo, El hadj Yoro Diallo, Alassane Bâ et Moumini Diallo ont été reconnus coupables des crimes d’association de malfaiteurs, vol en réunion avec port d’armes et usage d’armes ayant occasionné la mort d’hommes puis condamnés aux travaux forcés à perpétuité. En outre, ils devront payer solidairement 500 000 FCFA à la victime Alassane Mbow et 1, 900 million au maure Sidy Mohamed Lakhdar. La dame Adama Awa Sangaré âgée de 30 ans a été acquittée. La chambre a ordonné la restitution de la clé USB du sous-préfet.



Non contents de cette décision du TGI, les accusés avaient fini par interjeter appel.



A la Cour d’appel, ils ont nié toutes les accusations portées à leur encontre. Ils ont également contesté se connaitre. Ils ont déclaré que c’est à la suite des tortures qu’ils ont reconnu les faits à l’enquête.



Faux, rétorque l’avocat général. Dans son réquisitoire Soyoubou Sy est largement revenu sur les faits et les aveux circonstanciés des accusés à l’enquête préliminaire comme devant le magistrat instructeur. En cela, il a sollicité la confirmation totale du premier jugement de la chambre criminelle du TGI de Tamba.



Après s’être tiré une quarantaine de minutes, le Juge Téliko et ses assesseurs ont rendu leur verdict.



Abou Diallo, El hadji Yoro Diallo dit Adama et Alassane Bâ ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité malgré les brillantes plaidoiries de leurs avocats. Le présumé chef de bande Moumini Diallo a été tout simplement acquitté.