Bril Fight 4 : « On m’a dit que Dieyna Baldé fréquentait des ministres… »

Bril Fight 4 copain de Dieyla Balde

A la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, le rappeur compositeur, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4, a dit avoir des soupçons sur la fidélité de sa petite amie, Dieynaba Baldé. « De la même manière qu'on l’a avertie, moi aussi on m'a prévenu en me disant qu'elle n'est pas fidèle, qu'elle fréquente des ministres et autres personnalités », a déclaré le plaignant, devant le juge.