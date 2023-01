Ce que risquent les trois activistes qui ont manifesté devant le Petit Palais

Ce que risquent les trois activistes

Reconnus coupables de manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public, le 04 janvier dernier, les trois activistes Ousmane Sarr, Amadou Salam Diallo et Beyna Gueye Niang encourent 3 mois de prison ferme. Selon « Le soleil », les accusés qui manifestaient pour la libération de Pape Alé Niang, devant le Petit Palais, lors de l’audience accordée par Amadou Ba à la société civile, le 4 janvier, ont été jugés, hier, devant le tribunal de grande instance de Dakar.





A la barre, ils ont nié les faits estimant qu’ils étaient sur les lieux pour participer à la rencontre entre le premier ministre et la société civile, sur le rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds-force Covid-19.





Toutefois, leur ligne de défense n’a pas convaincu le Parquet. Selon lui, « les co-prévenus ont occupé la voie publique pour demander la libération du journaliste. Sommés d’arrêter, ils n’ont pas obtempéré. A partir de ce moment, il y a eu manifestation même si c’est spontané », a soutenu la parquetière.





L’avocat de la défense, Me Moussa Sarr a jugé « trop sévère » la peine de six mois, requise par le parquet. Son collègue, Me Koureissy Ba estime que « les textes visés ne sont pas applicables aux prévenus. Ils étaient là pour une bonne cause. Cette arrestation est arbitraire ».