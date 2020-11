Chambre criminelle : Boy Djiné condamné, ses co-accusés acquittés

Baye Modou Fall alias Boy Djine condamne

Le verdict est tombé. Baye Modou Fall alias «Boy Djiné» vient d’être condamné à 2 ans de prison par le président de la Chambre criminelle de Dakar, ce mardi 24 novembre. Là où ses deux co-inculpés, Maurice Diatta et Abdou Seck, ont bénéficié d’un acquittement.





Cette décision fait suite à l’affaire de vol commis la nuit, avec effraction et usage de véhicule, à la Sodida, délit de scellés, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et évasion. Pour cette affaire, ils étaient placés sous mandat de dépôt depuis 2015.