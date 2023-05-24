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Justice

Chambre criminelle de Dakar : Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce 1er juin

Par: Yandé Diop - Seneweb.com | 24 mai, 2023 à 03:05:38  | Lu 1376 Fois |  16 Commentaires
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Chambre criminelle de Dakar : Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce 1er juin
Le juge vient de mettre l’affaire en délibéré. Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye seront fixés sur leur sort le 1er juin prochain. 

Ousmane Sonko est poursuivi pour viols répétitifs et menaces de mort sur l'ex masseuse de Sweet Beauté, Adji Sarr. Là où, la patronne du salon de massage, Ndèye Khady Ndiaye a été attraite devant la barre pour  diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs, incitation à la débauche et complicité de viol.
Tags: Ousmane SonkoChambre criminelle de Dakar1er juinNdeye Khady NdiayeAdji Sarr

Auteur: Yandé Diop - Seneweb.com



11 Commentaires

  1. Auteur

    Q La Chasse à Lhom Commence!!!

    il y a 59 minutes (03:40 AM)
    Désormais c fini le masla!!!!!!! 

     

     

    DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!! 

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

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      il y a 26 minutes (04:13 AM)
      Le plan divin se réalise. Il fallait un complot gros comme ça pour réveiller les sénégalais et mettre à nu le système qui nous opprime depuis si longtemps. Il fallait un électrochoc ! Et comme dit Allah " mon stratagème est sûr"
      " Vous connaîtrez la vérité  et la vérité vous affranchira ". Oui car nous sommes des esclaves mais l'ignorons. Esclaves d'un système méchant inhumain et tordu
      Mon peuple. Il est l'heure de nous libérer. Cette vie qui nous a été imposée par le système est elle celle que Dieu nous réserve ? Regardons nos terres et nos sous sol tout laisse à croire que Allah nous avait réservé une vie bien meilleure qu'un groupe d'imposteurs nous a volé. 
      Éveil bi dess na. Il est temps de traiter le problème et dans le fond. Quand on voit tout le dispositif des comploteurs nous constatons que les comploteurs locaux ont été aidé. Niom nio fégn Di exécuter. Wayé c'est toute une machine internationale qui nous opprime. Il est temps de traiter les causes et arrêter de se focaliser sur les conséquences. Sinon même une fois au pouvoir les mêmes vont rendre à PROS la vie impossible et l'empêcher de gouverner !
      Libérerons nous !! Brisons les chaînes invisibles de l'esclavage tous ensemble comme un seul homme !
      Répondre +137 -0
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      il y a 11 minutes (04:29 AM)
      Moytoul niou dokhan sa Ndéye yaw bala dara di khew. Tu n'as pas vu, comment les jeunes arrêtés devant chez doudou Ka ont été amochés. Bakhna
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    2. Auteur

    il y a 51 minutes (03:48 AM)
    Une condamnation où mamour diallo temoin majeur refuse de se presnter un viol sans preuve aye wakhi dof un procès moral où le juge issa ndiaye promacky condame un leader de l'opposition la bataille est engagée dans tous le senegal si toutefois issa ndiaye a bu du soum soum les sénégalais vont le régler avec lui
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    Diaz

    il y a 46 minutes (03:53 AM)
    Finalement à la fin de ce cirque ousmane sonko a bien eu raison de ne pas venir assister à ces saloperies. Malgré l'absence de l'accusé et de ses avocats, adji sarr et ses faux avocats ont été incapables de mettre quelque chose sur la table du juge. Vous avez fait votre cinéma le film est terminé allez-y dormir 
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    il y a 41 minutes (03:58 AM)
    Un procès nul sans preuve adjasarr doit être condamnée  elhadiouf violeur na qua sortir les vidéos quil dit détenir 
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    il y a 41 minutes (03:58 AM)
    Un procès nul sans preuve adjasarr doit être condamnée  elhadiouf violeur na qua sortir les vidéos quil dit détenir 
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    il y a 41 minutes (03:58 AM)
    Un procès nul sans preuve adjasarr doit être condamnée  elhadiouf violeur na qua sortir les vidéos quil dit détenir 
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    il y a 40 minutes (03:59 AM)
    Les magistrats sont en vacances 
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    il y a 34 minutes (04:05 AM)
    Ce issa ndiaye cest quel genre de juge comment il peut prendre les mensonges de adjasarr pour se prononcer ah bon tu veux voir la colère des 17 millions de senegalais allez viens
    Répondre +0 -0
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    • Auteur

      Ferdinand

      il y a 13 minutes (04:26 AM)
      Quel 17 millions de Sénégalais tu parles ? Vous êtes toujours rêveurs debouts. Vous employer le mot "peuple", "les Sénégalais" etc comme si la majorité silencieuse est en phase avec ce conard Thiaga
      Répondre +0 -0
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      Ferdinand

      il y a 13 minutes (04:26 AM)
      Quel 17 millions de Sénégalais tu parles ? Vous êtes toujours rêveurs debouts. Vous employer le mot "peuple", "les Sénégalais" etc comme si la majorité silencieuse est en phase avec ce conard Thiaga
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      Ferdinand

      il y a 13 minutes (04:26 AM)
      Quel 17 millions de Sénégalais tu parles ? Vous êtes toujours rêveurs debouts. Vous employer le mot "peuple", "les Sénégalais" etc comme si la majorité silencieuse est en phase avec ce conard Thiaga
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    il y a 34 minutes (04:05 AM)
    Ce issa ndiaye cest quel genre de juge comment il peut prendre les mensonges de adjasarr pour se prononcer ah bon tu veux voir la colère des 17 millions de senegalais allez viens
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    il y a 34 minutes (04:05 AM)
    Ce issa ndiaye cest quel genre de juge comment il peut prendre les mensonges de adjasarr pour se prononcer ah bon tu veux voir la colère des 17 millions de senegalais allez viens
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    il y a 21 minutes (04:18 AM)
    MErcu Adji Sarr ces 3 ou 4 debiles grandes geules que tu lis ou entend sur net ne représente rien dans ce pays!!!!! Nous te croyons et quoi qu il arrive Allah sera toujours du côté de la vérité!
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