Chambre criminelle de Dakar : Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce 1er juin

Le juge vient de mettre l’affaire en délibéré. Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye seront fixés sur leur sort le 1er juin prochain.
Ousmane Sonko est poursuivi pour viols répétitifs et menaces de mort sur l'ex masseuse de Sweet Beauté, Adji Sarr. Là où, la patronne du salon de massage, Ndèye Khady Ndiaye a été attraite devant la barre pour diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs, incitation à la débauche et complicité de viol.
11 Commentaires
Q La Chasse à Lhom Commence!!!il y a 59 minutes (03:40 AM)
DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!!
On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!
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Reply_authoril y a 26 minutes (04:13 AM)
" Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ". Oui car nous sommes des esclaves mais l'ignorons. Esclaves d'un système méchant inhumain et tordu
Mon peuple. Il est l'heure de nous libérer. Cette vie qui nous a été imposée par le système est elle celle que Dieu nous réserve ? Regardons nos terres et nos sous sol tout laisse à croire que Allah nous avait réservé une vie bien meilleure qu'un groupe d'imposteurs nous a volé.
Éveil bi dess na. Il est temps de traiter le problème et dans le fond. Quand on voit tout le dispositif des comploteurs nous constatons que les comploteurs locaux ont été aidé. Niom nio fégn Di exécuter. Wayé c'est toute une machine internationale qui nous opprime. Il est temps de traiter les causes et arrêter de se focaliser sur les conséquences. Sinon même une fois au pouvoir les mêmes vont rendre à PROS la vie impossible et l'empêcher de gouverner !
Libérerons nous !! Brisons les chaînes invisibles de l'esclavage tous ensemble comme un seul homme !
Reply_authoril y a 11 minutes (04:29 AM)
Diazil y a 46 minutes (03:53 AM)
Ferdinandil y a 13 minutes (04:26 AM)
Ferdinandil y a 13 minutes (04:26 AM)
Ferdinandil y a 13 minutes (04:26 AM)
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