Chambre criminelle de Tambacounda : A la barre, 11 affaires et 16 accusés dont des acolytes d’Amadel, mort en détention

Ouverture de la Chambre criminelle à Tamba

Pour la dernière session de l’année 2022 de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda qui s’ouvre ce mercredi 7 décembre 2022, 11 affaires impliquant 16 accusés dont des éléments du défunt Amadou Kâ dit Amadel, décédé à la prison de Louga, sont inscrites au rôle. Le viol occupe la première marche du podium avec 5 dossiers.





La dernière session de l’année 2022 de la Chambre criminelle de Tambacounda a démarré ce mercredi 7 et ce jusqu’au vendredi 9 décembre prochain. Au total, 11 dossiers seront examinés par les juges du Tribunal de grande instance de Tambacounda. Ces affaires impliquent, au total 16 accusés. Cette session reste marquée par la prédominance des dossiers liés au viol, pédophilie et détournement de mineure, avec 5 cas y afférents. Les autres crimes reprochés aux accusés sont relatifs au «trafic intérieur de drogue et contrebande», «Meurtre », entre autres. Aucune femme ne figure parmi les 16 détenus qui vont défiler à la barre. Les accusés vont devoir répondre présents à leur jugement, exception faite pour l’accusé Amadou Kâ dit Amadel, mort en cours de détention à la prison de Louga. Il devait comparaitre en même temps que ses acolytes Diogoye Bâ dit Bélel, Seydina Aliou Kâ dit Gorgui et Amadou Kâ dit Bambel poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétails commis la nuit en réunion avec usage de moyen de locomotion.