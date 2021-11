Convocation de Barth’ devant la C.A de Dakar: La colère de Khalifa Sall

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall est dans une colère noire. Pis, il s’est attaqué à la justice suite à la convocation du candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la candidature de la mairie de Dakar. «Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, candidat désigné de la coalition Yewwi Askan Wi pour la Ville de Dakar, vient d’être convoqué par la cour d’appel de Dakar, au lendemain du dépôt des dossiers d’investiture. Le moment choisi par le juge de la 3ème chambre de la Cour d’appel révèle la volonté manifeste du régime en place de restreindre, illégalement, les droits à la liberté de mouvement d’un candidat qui porte l’ambition d’une vingtaine de partis et mouvements politiques », a-t-il pesté dans un communiqué reçu, ce vendredi 5 novembre.





A l’en croire, «lasélectivité parmi les dossiers judiciaires à traiter compromet les missions que la justice sénégalaise est censée assurer en matière d’égalité des citoyens devant la loi».





«Je dénonce vigoureusement l’instrumentation de la justice à des fins politiques et en appelle au respect des droits et des garanties constitutionnelles du candidat Barthélémy Dias. J’appelle toutes les dakaroises et tous les dakarois à se mobiliser le 10 Novembre 2021 pour accompagner Barthélémy Dias au tribunal et défendre leur candidat », a laissé entendre Khalifa Sall.