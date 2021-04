Cour Suprême : Le juge Ngor Diop bientôt fixé

L'affaire du magistrat Ngor Diop, qui avait atterri à la Cour Suprême, sera bientôt vidée.Le dossier est dans le circuit et se trouve actuellement au niveau du parquet général, informe Les Échos.Ses avocats (Me Ousmane Sèye, Me Assane Dioma Ndiaye et Cie) avaient déposé, jeudi, un recours pour faire annuler l'affectation de l'ancien président du Tribunal de Podor à Thiès.Pour rappel, le juge Ngor Diop a été sanctionné pour avoir fait condamner un chef religieux.