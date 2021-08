Course-poursuite et injures en pleine circulation : Deux chauffeurs envoyés en prison

Des chauffeurs devant la justice pour injures

Malgré l'hécatombe que cause la route, certains chauffeurs comme Mbaye Diouf et Touba Diop demeurent encore inconscients. Et font comme bon leur semble. Mais, ils l'auront appris à leur dépens, car leur acte leur a offert un ticket de séjour à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbour





En effet, Touba Diop voulait faire un dépassement mais M. Diouf l'en a empêché. S'en est suivie une course-poursuite mettant en danger les passagers qui étaient à bord de leurs cars.





Touba Diop a poursuivi Mbaye Diouf jusqu'à Diass, et s'est mis en travers de la route, barrant la circulation. Ils sont descendus de leur voiture pour s'injurier.





Arrêtés et jugés à la barre du tribunal de grande instance de Mbour, ils se sont confondus avec des excuses interminables. Après avoir séjourné à la Mac, ils sont devenus de bons potes et c'est ainsi qu'à la barre, chacun voulait dédouaner l'autre.





Mais la présidente de séance les a bien savonnés tout en leur rappelant leur inconscience face à une route qui ne finit pas de causer beaucoup de pertes en vies humaines.