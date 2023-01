Création de l'Association des Femmes Magistrates: Ce qu’en pense Ismaila Madior Fall

Le ministre de la justice a présidé, ce samedi, l'assemblée générale de l'Association nationale des femmes magistrates du Sénégal. Ismaïla Madior Fall a, d’abord, relevé que cette association ne vient pas concurrencer l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS). "Cette organisation n’est pas le fruit d’une scission ni d'une sécession mais d'une association membre à part entière de l'UMS. Ce n'est pas un syndicat encore moins une corporation des femmes magistrats", a-t-il indiqué.





Le Garde des Sceaux croit en la complémentarité des deux structures. "Quand les hommes et les femmes s'expriment sur des sujets, il peut y avoir des convergences de vues compte tenu des spécificités distinctives, a-t-il expliqué. Elle (l’association) va apporter une valeur ajoutée dans ce qui se fait déjà". Et d'ajouter : "Parfois dans la masse des problématiques, les unes noient les autres. L'association va prendre en compte la condition féminine. Elle va donner de la voix et faire entendre ces problèmes comme étant prioritaires"