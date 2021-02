Dakar Dem Dikk : Le Doyen des juges entre en jeu

Suite et pas fin du feuilleton judiciaire entre Me Moussa Diop et la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD).





Selon les informations de Libération, le dossier a atterri sur la table du Doyen des juges.





L'actuel Dg, Oumar Boun Khatab Sylla, a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, contre Me Moussa Diop devant le magistrat instructeur pour "escroquerie portant sur les deniers publics".





En cause, les remises des sommes de 30 millions Fcfa et de 29.824.976 Fcfa à Me Moussa Diop.





Pour recevoir cet argent, l'ex-Dg est accusé de faux sur un document administratif.





DDD lui reproche d'avoir brandi une prétendue décision du Conseil d'administration pour se faire payer des indemnités de départ.