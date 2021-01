Dakar Dem Dikk poursuit Me Moussa Diop en justice

Après que le patron d’AG Jotna a saisi la justice qui l’a autorisé à saisir les comptes de DDD, c’est au tour de l’actuel DG de porter plainte contre son prédécesseur.Selon Libération, la direction de la société nationale de transport a intenté un procès contre Me Moussa Diop accusé de faux sur un document administratif pour se faire payer des indemnités de départ.Selon l’actuel DG de DDD, le Pca de la boîte lui a fait savoir qu’il n’a jamais signé une résolution de paiement d’indemnités de départ portant son approbation. Ce que Boun Khatab Sylla considère comme un faux document administratif.Le DG assure qu’avant la «détection de l’irrégularité» de la perception des droits légaux et des indemintés de départ, DDD avait alloué à Me Moussa Diop 28,064 millions Fcfa, au titre des droits légaux, et 30 millions sur les indemnités de départ.Aussi, la direction dit suspendre tout paiement et va utiliser les voies de recours pour obtenir le remboursement intégral des montants que Moussa Diop a «indûment perçus».