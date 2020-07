Délibéré attendu au 17 août : La chanteuse Aby Ndour traînée devant le tribunal des référés pour…

Délibéré du procès Aby Ndour pour le 17 Aout

Le dossier opposant l’Association pour la défense du littoral à la chanteuse Aby Ndour a été plaidé, ce lundi 27 juillet, devant le tribunal des référés de Dakar. Toutefois, le juge a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 août prochain.





Un des avocats de la partie civile, Me Ousseynou Ngom, est revenu sur les débats d’audience. «Sur le fond, la dame Aby Ndour a produit une autorisation d’occuper délivrée par le maire de Fann-Point E. Alors, nous avons précisé à l’attention du juge des référés que les faits, en l’espèce, ce n’est pas ce maire qui est compétent pour délivrer des actes, parce qu’on parle d’un espace qui fait partie du parc routier», a exposé la robe noire sur la Rfm.





Avant de poursuivre : «Donc, c’est du ressort de l’Ageroute. Cette entreprise est la seule qui est habilitée à accorder une autorisation, lorsqu’il s’agit d’installations ou d’aménagements dans des espaces faisant partie du parc routier.»





Mieux, le conseil de l’Association pour la défense du littoral d’indiquer que l’Ageroute s’est même installée dans la cause et a conforté leur position, disant que le maire de Dakar n’a pas compétence en la matière. «Dans ce sens, nous avons brandi un décret de 2010 qui a créé l’Ageroute. L'autre argument imparable qu’on a brandi est un arrêté du préfet de Dakar qui interdit tout aménagement ou installation dans l'espace dénommé ‘ilot’, à part l’ambassade du Mali», a dit Me Ngom.





Ainsi, les avocats de la partie civile espèrent obtenir gain de cause pour l'enlèvement immédiat des installations de l'artiste sur l'îlot et la remise en état sous astreinte.