Détournement de 5 milliards au Trésor : Fortes pressions de chefs religieux pour faire libérer les 2 inspecteurs

Les deux inspecteurs du Trésor (Abdoul Aziz Diop et Mouhamed Ndiaye), poursuivis pour un détournement de 5 milliards Fcfa, risquent de ne pas séjourner longtemps en prison.



Leur dossier devient une patate chaude pour le juge d’instruction du 8ème cabinet.



Des interventions fusent en haut lieu notamment du côté de hauts dignitaires religieux, en faveur d’Abdoul Aziz Diop, afin de lui éviter un séjour en prison.



Bien que le procureur de la République a requis le mandat de dépôt contre les présumés faussaires, le juge a préféré leur donner une "chance".



L’ancien percepteur de Mbacké a accepté de transiger à hauteur de 300 millions Fcfa en un premier versement et 35 millions pour une durée de…7 ans. Ce qui ne cadre pas avec ce que dit la loi.



Mais, curieusement, l’agent judiciaire de l’État (AJE) n’est pas contre cette proposition. Le journal se demande même si ce dernier n'a pas également subi une pression.



Quel traitement le juge va-t-il faire de cette affaire ? Va-t-il accepter le protocole et les mettre en liberté provisoire ? Ou bien va-t-il les placer sous mandat de dépôt ? La réponse dans quelques heures.



À signaler, renseigne le quotidien Les Échos qui donne la nouvelle dans sa livraison du jour, que les mis en cause ont fait, hier, l’objet d’un retour de parquet. Affaire à suivre...