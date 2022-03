Diffamation et incitation à la haine : Une plainte contre Eric Zemmour déposée ce mardi, une autre en vue…

Une plainte contre Eric Zemmour

Candidat à la Présidentielle française de 2022, Eric Zemmour fait encore parler de lui. Des plaintes planent sur sa tête, suite à sa sortie d’hier, dans le cadre de sa campagne électorale. Ainsi, la Maison des potes, par l’intermédiaire de son président, engage la bataille judiciaire.





D'ailleurs, une plainte sera déposée par le président de la Maison des potes, une association de droit français qui lutte contre la discrimination, la haine et l’antisémitisme. «La justice française sera saisie dès demain par une plainte de la Maison des potes, maison de légalité, une association française de lutte contre la discrimination, la haine et l’antisémitisme», confirme la source.





Egalement délégué général de la Fédération des maisons des potes maison de l’égalité regroupant 300 associations en France, Samuel Thomas a commis Me Ousseynou Babou, Avocat au barreau de Paris et Docteur en droit, pour assurer leurs intérêts. Ce, afin d’attraire Éric Zemmour devant le tribunal correctionnel pour les délits de diffamation et d’incitation à la haine contre un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une nation bien déterminée.





Maitre Babou a déjà eu à rédiger des plaintes contre «le provocateur», quelques années auparavant.