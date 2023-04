Diffamation, extorsion de fonds… ce que risque «Oumy Khaïry», administratrice de «Top cas»

La Division spéciale de la cybersécurité (DSC) de la police a arrêté Kiné Anna Diop alias Oumy Khaïry et Rokhaya Daba Tine. Ces dernières sont des administratrices de groupes Facebook et WhatsApp spécialisés dans le «Top cas», cette sorte de campagne de dénigrement de personnalités ou de citoyens lambda lancée à la suite de dénonciations, souvent anonymes, de leurs écarts supposés ou réels.



Oumy Khaïry serait le cerveau du dispositif. Elle est immigrée en Italie. Elle a été arrêtée vendredi dernier chez elle, aux HLM 4, alors qu’elle venait d’atterrir à Dakar.



Placée en garde à vue pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, diffamation et extorsion de fonds, elle risque gros. En effet, renseigne L’Observateur, avec toutes ces charges, Oumy Khaïry s’expose à sept ans de prison et une amende pouvant atteindre 10 millions de francs CFA.



Depuis l’arrestation des deux administratrices, les victimes affluent au siège de la DSC. «Nous avons reçu pas moins de 100 plaintes, additionne une source policière de L’Observateur. Les huit dont parle la presse sont des confirmations. Nous attendons aussi que la gendarmerie nous envoie les plaintes qu’elle a reçues.»