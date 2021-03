Diffamation : Fou Malade condamné à payer 5 millions FCFA à Bouna Manel Fall

«Le Tribunal a rendu son jugement hier. Le rappeur Almamy Malal Talla, alias Fou Malade, a été reconnu coupable de diffamation à l’encontre de l’ancien Directeur Gérant de la Sénégalaise du Droit d’auteur et des Droits Voisins (SODAV), Bouna Manel Fall, pour ses propos tenus lors de l’émission Jakaarlo à la TFM où il fait office de chroniqueur. Malal Talla a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 5 millions de FCFA de dommages et intérêts», lit-on dans la livraison de ce vendredi du quotidien L’AS.





Pour rappel, accusé d’avoir été licencié pour avoir détourné cent (100) millions de FCFA par Fou Malade, Bouna Manel Fall avait porté plainte contre le rappeur. En s’attaquant à Malal Talla, l’ancien Directeur Gérant de la SODAV avait aussi pointé du doigt la posture du Groupe Futurs Médias (GFM). «Le Groupe Futurs Médias s’est rendu complice de cette infraction reprochée à M. Talla en ce qu’il a offert à ce dernier de tenir de tels propos sur son plateau», avait déclaré M. Fall. Avant d’ajouter : «Le groupe GFM n’a jamais jugé utile de vérifier l’information ou de me donner la parole pour me permettre de rétablir la vérité.»