ISEG : Les employés réclament plus de 30 millions d'arriérés de salaire au Pdg Mamadou Diop

Le Collectif des employés de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (Iseg) réclame à leur président-directeur général Mamadou Diop, 8 à 15 mois d’arriérés de salaire. Selon lui, la somme est estimée à plus de 30 millions de francs Cfa.





Ces travailleurs de l’administration dénoncent ainsi l’absence de contrat de travail, après 4 ans ou plus de durs et loyaux services rendus à l’Iseg et à son Pdg Mamadou Diop.