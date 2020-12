Diourbel : Mor Sarr, conducteur de moto Jakarta écope de 15 ans ferme pour tentative de viol

Mor Sarr, un pêcheur de 33 ans a comparu devant la Chambre criminelle de Diourbel. Il a été reconnu coupable de tentative de viol sur l’étudiante Touty Pène. Les faits ont eu lieu dans la soirée du 23 août 2018. Mor Sarr qui faisait le taxi à bord d’une moto Jakarta prend à bord Touty Pène. Mais en cours de route, il fait mine de contourner la voie et finit sa course dans un lieu obscur.D’un geste brusque, il renverse sa moto et se jette sur Touty Pène qu’il tente de violer. Mais celle-ci lui oppose une farouche résistance après qu’il a réussi à déchirer sa jupe et son soutien-gorge. Le jeune pervers s’enfuit lorsqu’il aperçoit de la lumière laissant derrière lui son bracelet en argent avec ses initiales « M. Sarr » gravées dessus.Dans sa fuite, Sarr eut la mauvaise idée d’emporter le téléphone portable de l’étudiante qu’il remet plus tard à sa mère. Et c’est justement lorsque l’appareil a été triangulé que les enquêteurs ont pu remonter à lui.A la barre, il a tout nié malgré l’armada de preuves réunies contre lui, et nonobstant le témoignage de sa victime qui l’a une nouvelle fois formellement identifié à la barre. Finalement reconnu coupable, Mor Sarr a été condamné à 15 années de réclusion criminelle.