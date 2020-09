Diourbel : Un ancien militaire condamné pour trafic de drogue

Arrestation d'un ancien militaire pour trafic de drogue

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rendu son verdict, ce jeudi, dans l'affaire opposant le ministère public à Souleymane Ka alias «Jules Ka», prévenu des charges de détention et trafic de chanvre indien. Agé de 46 ans et natif de Diourbel, cet ancien militaire, déjà condamné, avait été arrêté par les éléments de l’Ocrtis, alors qu’il était en possession de 125 grammes de «yamba».





Cependant, l'arrestation de Jules Ka n'a pas été une chose facile, pour les éléments du commissaire Fall. En effet, l’opération élaborée pour sa capture a quasiment duré un an. Parce qu’ayant eu l'information de ses activités délictuelles le 17 juin 2019, les flics ne sont parvenus à l'arrêter que le 4 juin dernier. Et pour y arriver, les policiers ont dû infiltrer un des leurs qui se fait passer pour un client.





C'est sur ces entrefaites qu'il a réussi à «acheter», à deux reprises, 4 sachets de chanvre indien auprès de Jules Ka. Mais lorsque le flic a proposé au dealer qu'il lui livre 2 kilos, celui-ci, flairant le piège, s’est aussitôt ravisé. À la barre, l'accusé a naturellement nié les faits, bien qu'il ait été pris en flagrant délit. Pour sa défense, Jules Ka a tenté de rejeter la faute sur le dos des policiers qui, selon lui, l’auraient molesté et blessé à la tête. Mais c'était sans compter avec la perspicacité du procureur Dia qui lui a prouvé, pièces à l’appui, que c'est bien lui qui s’était lui-même cogné la tête contre le mur.