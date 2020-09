Escroquerie : Comment le «modou-modou» a dépouillé son ami de 13 millions

Escroquerie d'un Modou-Modou à Touba

L’émigré Bara Lô, âgé d'une quarantaine d'années, établi en Europe depuis quelques années, a été condamné, hier, à 6 mois de prison dont 1 mois ferme, devant le tribunal correctionnel de Diourbel. Il a été reconnu coupable d'escroquerie portant sur 20 000 euros, soit 13 millions de francs Cfa.





En effet, prétextant créer une entreprise de vente de pièces détachées depuis l’Espagne avec son ami Ibrahima Guèye, lui aussi établi en Europe, il a réussi à soutirer à ce dernier ladite somme. Mais voilà que depuis plus d’une année, Ibrahima Guèye, qui arrivait difficilement à entrer à contact avec son «ami», se heurtait au dilatoire de Bara Lô qui trouvait toute sorte de prétexte pour ne pas lui rembourser son argent.





D’où la plainte d’Ibrahima Guèye à travers son avocat Me Abdoulaye Babou. Devant la barre, Bara Lô a reconnu devoir les 20 000 euros à son camarade, non sans expliquer que le retard était dû à la pandémie du coronavirus. Le procureur ayant requis 6 mois de prison ferme, la partie civile a réclamé 14 millions de francs Cfa, alors que Me Assane Dioma Ndiaye de la défense avait plaidé la relaxe.