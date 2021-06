Escroquerie et abus de confiance : Le jet-setteur Modou Mamoune Amar risque 6 mois ferme

Modou Mamoune Amar risque 6 mois ferme

Le jet-setteur Modou Mamoune Amar risque 6 mois ferme d’emprisonnement. Accusé d’abus de confiance et d’escroquerie par son patron Serigne Modou Khabane Guèye, l’affaire est mise en délibéré le 8 juin prochain.





D’après l’information du journal «Source A», le mis en cause a volé le véhicule du plaignant et 255 tonnes de riz d’une valeur de 70 millions de F Cfa. D’après l’audition du propriétaire des sociétés I Médical et International Connections Sarl, son chauffeur, devenu au fil des temps son coursier, a d’abord dérobé l’argent destiné au paiement du loyer de l’entrepôt (1,2 million) avant de vendre au chanteur Wally Seck un véhicule à 6 millions. Il a aussi affirmé qu’il n’a encaissé que 5 millions. Soit, pour le plaignant, un total de 70 millions de francs CFA.





De plus, M. Guèye n’a pas oublié de citer les trois véhicules qui lui ont été confiés pour une vente dont une Chevrolet Malibu 2017, une Chevrolet Equinoxe 2012 et une Ford Escape 2013.Mais, à sa grande surprise, il soutient que ce dernier a confisqué la Chevrolet Equinox 2012 sans aucune raison.





Devant la barre, ses dires ont été balayés d’un revers par M. Amar, qui soutient que le client Alioune Penda Diouf n’a pas payé l’argent du riz. Il affirme qu’il l’a drogué et aussi qu’il a versé l’argent de la voiture vendu à Wally Seck au plaignant.





Malheureusement, ses arguments n’ont pas convaincu le parquet.





La représentante du ministère public a demandé qu’on lui inflige une peine de 6 mois de prison.