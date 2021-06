Escroquerie : Le leader de parti membre de Bby sous mandat de dépôt

Libasse Mboup, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et allié du Président Macky Sall, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, à la Mac de Diourbel.





Ce, rapporte le quotidien Source A qui vend la mèche dans sa livraison de ce mercredi, après avoir bénéficié d'un double retour de parquet.





Arrêté à Touba, Mboup, chef du Parti sénégalais pour l'action et le Développement (PSAD), est accusé d'avoir grugé plus de 200 personnes à qui il faisait croire qu'il détenait des financements du Président Macky Sall (DER et PROMISE).





Libasse Mboup menait un train de vie extrêmement élevé. Il avait recruté 7 femmes et deux dames de ménage, deux autres chargées de lui faire la cuisine.