Escroquerie : relaxé, Luc Nicolaï contre-attaque

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï et le directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop, ont été blanchis ce mercredi par le tribunal correctionnel de Dakar. Ils ont été jugés pour escroquerie et faux et usage de faux portant sur 50 millions de francs CFA.



Leur accusateur : l’homme d’affaires Pape Déthié Law Thiam. Ce dernier a affirmé dans sa plainte que dans le cadre d’un partenariat les liant en vue de la diffusion par pay-per-view du combat Modou Lo-Ama Baldé (finalement annulé), il avait remis à Luc Nicolai 50 millions de francs CFA. Il assure que ce dernier l’a floué, avec la complicité de Ndiamé Diop.



Le tribunal l’a débouté en déclarant les mis en cause non coupables. Mais d’après L’Observateur, qui donne l’information, le promoteur n’entend pas se contenter de cette décision de justice favorable. Il compte contre-attaquer.



Le journal révèle que Luc Nicolaï envisage, en effet, de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Pape Déthié Law Thiam, mais aussi contre Rodrigue Jacques. Ce dernier ayant déclaré, lors du procès, avoir été témoin de la remise des 50 millions de francs CFA en question au promoteur mbourois.