Faux billets : L'affaire Thione Seck (encore) renvoyée au 15 juin

L'affaire des faux billets impliquant l'artiste Thione Seck n'a pas encore connu son épilogue. Selon L'As, la Cour d'appel de Dakar a renvoyé, pour la énième fois, le procès de Thione Seck et Alaye Djité au 15 juin prochain pour plaidoiries. Ce, pour la constitution d'un nouveau conseil pour la défense de Thione Seck. En effet, Thione Seck et son acolyte sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d'escroquerie.