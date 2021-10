[Vidéo] FRAPP s’active pour une libération " immédiate et sans condition " de Guy Marius Sagna

Le mouvement ''FRAPP FRANCE DÉGAGE'' (Front pour une révolution anti-impérialiste, réaliste, populaire et panafricaine) a tenu une conférence de presse cet après-midi à son siège. Ce, pour dénoncer l’arrestation de Guy Marius Sagna qu'il juge arbitraire et injuste.



Une arrestation qui fait suite à un post de Sagna sur sa page Facebook pour apporter son soutien à l’activiste de Matam Abdoulaye Ndiaye.



Par ailleurs, le mouvement compte mener ce combat jusqu'au bout.



De plus, il prône une justice équitable tout en exigeant une liberté sans condition de Guy Marius.



Pour rappel, l’activiste a été arrêté pour motif de diffusion de fausses nouvelles.



Pour plus de précisions de cette rencontre, suivez la vidéo de la déclaration du coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané, concernant l’arrestation de Guy Marius