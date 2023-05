Guerre en Syrie : sale temps pour les veuves des cinq Sénégalais morts pour Daesh

Aïssata Ba, Fatoumata Cissokho, Abibatou Mbaye, Aïssatou Faye Dia et Marème Diop sont les veuves de cinq Sénégalais qui seraient morts sous le drapeau de Daesh lors de la guerre en Syrie. Arrêtées et envoyées en prison à Tripoli (Libye) après le décès de leurs maris, elles ont été rapatriées à Dakar le 17 mars dernier.



À leur descente d’avion, en compagnie de leurs onze enfants, elles ont été arrêtées par la DIC et envoyées en prison. Le chef retenu contre elles : association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.



Dans son édition de ce jeudi, L’Observateur informe que les choses se compliquent pour les mises en cause. En effet, précise le journal, elles font l’objet d’une nouvelle inculpation. À la suite d’un réquisitoire supplétif du procureur de la République, le Doyen des juges a lancé contre elles une instruction pour financement de terrorisme présumé.