Heurts et pillages à Mbacké-Touba : Serigne Assane Mbacké et Cie présentés au procureur

Serigne Assane Mbacké et Cie présentés au procureur

Les manifestants arrêtés vendredi dernier, à Touba et à Mbacké par les forces de l'ordre, viennent d'être déférés au parquet. Serigne Assane Mbacké et Cie ont été conduits au tribunal d'instance de Mbacké, auprès du délégué du procureur S. O. Diallo.





Mais tout ce beau monde sera bientôt transféré, sous bonne escorte policière, jusqu'au tribunal de grande instance de Diourbel qui est compétent pour connaitre de cette affaire.