Instruction bouclée après 3 ans : Les secrets jamais révélés sur la saisie des 750 kg de cocaïne

L'affaire des 750 kg de cocaïne saisis au large des côtes sénégalaises par la douane est, trois ans après les faits, sur le point de connaître enfin son épilogue.



D'après les quotidiens Les Échos et L'Observateur qui donnent l'information dans leurs éditions de ce vendredi, le Doyen des juges d'instruction, qui a bouclé son enquête le 28 avril dernier, a rendu une ordonnance définitive.



En effet, Oumar Maham Diallo a rendu une ordonnance de renvoi en Chambre criminelle pour les personnes inculpées dans cette rocambolesque affaire qui avait tenu l'opinion en haleine en 2019.



Pour l'instant, seules quatre personnes (Silèye Diallo, Mbaye Athie et Oumy Khaïry Kane) ont pu obtenir le non-lieu. Les 8 autres feront face à la justice. Alors qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre le Franco-Sénégalais Cissé Alpha Kâ en fuite.



Aussi, les journaux en question sont revenus, avec force détails, sur ce sulfureux dossier : implication de la Dea américaine, traque de 2 ans, utilisation de 2 téléphones satellitaires par les mis en cause.... Sans parler des 30 ballots de 25 plaquettes de cocaïne et des 7 fûts de 30 litres de carburant.



Quid des faits ? C'est le vendredi 1er novembre 2019 que l'Unité mobile de contrôle des conteneurs (Umcc) avait mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) des procès-verbaux de la Douane et 5 individus arrêtés dans deux navires distincts.



Il résulte du "Rapport circonstancié" de l'État-major de la Marine sénégalaise que, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, la Marine espagnole informait la partie sénégalaise d'une cargaison de droque, sur le point d'être transbordé entre deux navires, qu'elle pistait depuis près de 2 ans.



Faisant l'objet d'un suivi des services de renseignement espagnols par un système d'écoute et de géolocalisation, nonobstant des communications interceptées par la Dea américaine, en plus d'images satellites captées en haute mer, les trafiquants avaient fini d'être encerclés.



Dès lors, les choses sont allées très vite. C'est ainsi que les enquêteurs ont su que le Hollandais Patrick Marinus Bernardus Gesink a fait deux séjours à Dakar, que le Franco-sénégalais Cissé Alpha Kâ avait plusieurs identités...