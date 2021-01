Jour de vérité pour le rappeur "10 000 problèmes"

Sauf renvoi, c'est ce mardi que la bande au rappeur "10 000 problèmes" fera face au président du tribunal des flagrants délits de Dakar, rappelle Rewmi Quotidien.Ils manifestaient, mercredi dernier, pour dénoncer le couvre-feu décrété à Dakar et Thiès. C’est le deuxième séjour carcéral du rappeur en l’espace de quelques mois.Pour rappel, le 15 octobre 2020, le mis en cause avait été condamné à quinze jours de prison pour détention et usage de chanvre indien.