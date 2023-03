Khadim Ba (ex Directeur de Locafrique) poursuivi en justice par sa soeur, Khadijah

Alors que le contentieux LOCAFRIQUE l’opposant à son père vient à peine de finir en faveur de son père, Amadou Ba, Khadim Ba serait à nouveau mêlé à un scandale financier. La victime, cette fois-ci, est sa petite sœur, Khadijah Ba, fondatrice et Présidente Directrice Générale de DER MOND OIL AND GAS au Moyen Orient. Celle-ci a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ainsi qu’une demande d’expertise de gestion et de désignation d’un administrateur provisoire.

“Cette dernière avait vu en son frère un homme de confiance, sérieux, rigoureux et honnête, glisse une source proche du dossier, qui revient sur la genèse de l’affaire. C’est donc naturellement qu’elle lui a confié les rênes de la filiale au Sénégal. Mal lui en a pris puisque Khadim allait mettre en œuvre un stratagème qui se révèlera être un véritable coup d'État contre sa sœur. En effet, le plan a consisté à ouvrir différents comptes bancaires et y contracter des lignes de crédits au nom de DER MOND OIL AND GAS Africa SA et comme il disposait d’une fausse procuration de Khadijah, il en a profité pour vider tous ces comptes”.

Après cela, Khadija Ba a décidé d’initier une procédure judiciaire. Notre source de glisser que Khadim Ba a “proposé un règlement à l’amiable ponctué par un procès-verbal de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce”. “Mais une fois de plus ce n’était qu’un leurre de la part de Khadim Ba, souligne-t-il. Sauf que Khadijah qui ne se laisse pas faire a procédé à la saisie de tous les comptes bancaires de Khadim et entend en faire de même pour l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ce dernier”.

Voilà une nouvelle affaire qui promet de faire couler beaucoup d’encre.