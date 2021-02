L'autre délit reproché à l'ex-ministre Aminata Lô...

Ça se corse pour Aminata Lô. Outre les infractions de violation de couvre-feu et outrage à agents, l’ex-ministre sous l’ère Abdoulaye Wade est accusée de faux et usage de faux pour avoir utilisé un faux laisser-passer du Palais de justice.D’après L’Observateur, elle avait posé un macaron du Palais de justice sur la pare-brise de son véhicule de marque Chevrolet et de modèle Equinox.Après vérification, les gendarmes ont découvert que ledit laisser-passer (sans autre précision) était du faux.D'après les informations glanées par le journal, l’ex-ministre sera déférée au parquet aujourd’hui lundi.