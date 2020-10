La date de l’audition de Assane Diouf connue

« L’insulteur public numéro 1 », Assane Diouf, peut bientôt apercevoir le bout du tunnel. En tout cas, si on se fie aux informations relayées par nos confrères de Libération Online, jusqu’à vendredi dernier, cette audition n’était pas prévue. Sa dernière demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Et le séjour carcéral d’Assane Diouf risque de se prolonger et son audition dans le fond est attendue en novembre.Pour rappel, Assane Diouf a été cueilli chez lui le 1er juin dernier à 06 heures du matin par des éléments des forces de l’ordre, alors qu’il était en direct sur Facebook en train de proférer des injures à l’endroit du Président Macky Sall, son épouse et ses proches.