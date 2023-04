«Tentative d’assassinat de Sonko» : Dr Mbagnick Ngom rattrapé par une «loi obsolète» de 1963

On en sait un peu plus sur les faits qui sont reprochés à Dr Mbagnick Ngom dans le cadre de l’enquête sur la présumée tentative d’assassinat de Ousmane Sonko. Ce médecin a consulté le président de Pastef le 16 mars dernier à Suma Assistance.



On savait qu’il est inculpé pour exercice illégal de la médecine privée et entrave à l’action de la justice. Il a été placé en garde à vue avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Ce que l’on savait moins, c’est que le médecin est sous le coup d’une loi vieille de 60 ans.



Celle-ci interdit à un médecin du public d’exercer en même temps dans le privé. «Cette double intervention est rejetée par une disposition qui date de 1963», renseigne un spécialiste de la question interrogé par Source A, qui s’est penché sur la situation de Dr Ngom.



L’expert du journal n’a pas manqué de signaler que la loi en question est «obsolète». Elle «n’a plus aucun effet car actuellement beaucoup de médecins publics font du privé», martèle-t-il. Il ajoute : «Il y a beaucoup de médecins privés aussi qui font du public. C’est une disposition de la loi qui est là depuis 1963, mais qui ne répond plus aux enjeux actuels.»