Le chroniqueur de Walf, Pape Ndiaye recouvre la liberté

Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs de Walf tv. Le journaliste Pape Ndiaye est actuellement libre depuis ce lundi selon une source autorisée de Seneweb. Le célèbre chroniqueur judiciaire du groupe Walfadjiri vient de purger sa peine. Ainsi il a rejoint sa famille.