Le face à face entre Cheikh Bara Ndiaye et le juge Mamadou Seck reporté

Cheikh Bara Ndiaye devra garder son mal en patience jusqu'à demain ! Sur la demande de son pool d'avocats dont Me Moussa Sarr, Me Bamba Cissé et Me Abdy Nar Ndiaye, l'audition du chroniqueur de Walf Tv a été reportée jusqu'à ce vendredi.



D'après Me Moussa Sarr, l'état de santé de son client est incompatible avec une inculpation. Selon la même source de Seneweb, Cheikh Bara Ndiaye est très éprouvé suite à une crise d'asthme.



Un médecin pourrait être désigné, entre-temps, pour examiner son état de santé critique.