Le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang élu procureur adjoint de la Cour pénale internationale

Mandiaye Niang, élu procureur adjoint de la Cpi

Mandiaye Niang est élu au poste de procureur adjoint à la Cour pénale internationale (CPI). Cela, dans le cadre du renouvellement de l’équipe du procureur Karim Khan, qui a succédé à la Gambienne Fatou Bensouda en juin 2021. Le juge sénégalais a été retenu parmi quelque 200 candidatures du monde entier.





L’actuel procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis était le seul Africain dans la liste des six nominés. Deux sont élus procureurs adjoints lors d’un vote prévu en décembre.