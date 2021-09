Le procureur de la CPI cite le Sénégal en modèle

Karim Khan, nouveau procureur de la Cour pénale internationale (CPI), en visite à Dakar, a été reçu par le Président Macky Sall.



Dans un entretien avec Le Soleil, Khan adoube la justice sénégalaise. «Le Sénégal est devenu une icône de la justice, et cela va de pair avec la qualité», a-t-il souligné.



Et de louer la qualité des hommes, la cohésion entre les religions et les groupes ethnique et l’État de droit.



C’est pour cette raison, confie-t-il, qu’il a réservé sa première visite officielle au Sénégal. Khan signale qu’il veut placer son magistère sous le signe du dialogue et de la complémentarité.