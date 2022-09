Le témoignage glaçant de Paul Pogba : “Braqué sous la menace d’armes, je leur ai dit…”

Le recit glacant de Paul Pogba sur son agression

Une histoire qui fait décidément froid dans le dos. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de l'équipe de France Paul Pogba se retrouve au coeur de l'actualité avec une plainte déposée pour «tentatives d'extorsion en bande organisée». Samedi, le frère du joueur de la Juventus Turin, Mathias, et quatre autres suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Et les détails racontés par le champion du monde 2018 aux enquêteurs le 9 août sont effrayants, d'après son témoignage diffusé par Le Monde ce lundi… Une journée dans son quartier qui tourne au cauchemar car le 19 mars 2022, Pogba ne s'imaginait absolument pas vivre un tel cauchemar. En marge du rassemblement de l'équipe de France, le joueur de 29 ans passait tranquillement cette journée avec l'un de ses amis d'enfance dans son quartier à Roissy-en-Brie. Puis au moment de regagner son hôtel, vers minuit, d'autres «copains» l'ont conduit à un appartement à Chanteloup-en-Brie. Forcé d'éteindre et de donner son téléphone sur place, il a été accueilli et mis en joue par deux hommes cagoulés, «porteurs de gilet pare-balles et lourdement armés» .